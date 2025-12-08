পাঁচ কার্যদিবস পর পুঁজিবাজারে সূচকের উত্থান, আস্থা ফেরাতে সূচকের টানা উত্থানের বিকল্প নেই
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: টানা দরপতনের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূচকের উত্থানে লেনদেন শেষ হয়েছে। তবে সূচকের কিছুটা উত্থান হলেও আতঙ্ক কাটছে না বিনিয়োগকারীদের। কারণ এর আগেও এক কার্যদিবস সূচক বাড়লেও চার কার্যদিবস সূচকের দরপতন হয়েছে।
তেমনি টানা পাঁচ কার্যদিবস পর পুঁজিবাজারে সূচকের উত্থানে কিছুটা হলেও স্বস্তি নেই বিনিয়োগকারীদের। কারণ গত তিন মাসের টানা দরপতনে অধিকাংশ বিনিয়োগকারীদের মুলধনের ৭০ শতাংশ হারিয়েছে। সেই সঙ্গে ডিএসইতে টাকার অঙ্কে লেনদেনের পরিমান বেড়েছে। এদিন লেনদেনে অংশ নেওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে ২৮৭ কোম্পানির শেয়ারদর বেড়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
বাজার বিশ্লেষণে দেখা গেছে, অনেক দিন ধরে পুঁজিবাজারে লেনদেনের শুরুতে সূচকের উত্থান দেখা গেলেও লেনদেন শেষে তা পতনে রূপ নেয়। তবে সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে সকাল থেকে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ডিএসইর ডিএসইএক্স সূচকের উত্থানে লেনদেন শুরু হয়। লেনদেন শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল।
একাধিক বিনিয়োগকারীর সাথে আলাপকালে বলেন, গত তিন মাসের বেশি সময়ে সূচকের টানা দরপতনে অধিকাংশ বিনিয়োগকারীর পুঁজি শেষের পথে। এ অবস্থায় বিনিয়োগকারীদের মাঝে আস্থা ফেরাতে সূচকের টানা উত্থানের বিকল্প নেই বলে মনে করছেন তারা। তাছাড়া পুঁজিবাজার স্থিতিশীল রাখতে ভালো মৌল ভিত্তি শেয়ারের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী ও মেইকারদের ভুমিকা রাখতে হবে।
জানা গেছে, দিন শেষে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ৩৩.৬৪ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৪ হাজার ৯০৬ পয়েন্টে। ডিএসই শরিয়াহ সূচক ৩.৬৩ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ২৭ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ৬.৮৩ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৮৯২ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।
ডিএসইতে মোট ৩৯১টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ২৮৭টি কোম্পানির, কমেছে ৫৩টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫১টির। এদিন ডিএসইতে মোট ৩৬৪ কোটি ৬৪ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ২৬৭ কোটি ৬৪ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।
অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) সিএসসিএক্স সূচক আগের দিনের চেয়ে ১৪.৫৭ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৮ হাজার ৪৫০ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ১৪.৪৩ পয়েন্ট বেড়ে ১৩ হাজার ৬৯৮ পয়েন্টে, শরিয়াহ সূচক ০.৩০ পয়েন্ট বেড়ে ৮৬৫ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ১.৪২ পয়েন্ট বেড়ে ১২ হাজার ১৭৬ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে মোট ১৬৩টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৮২টি কোম্পানির, কমেছে ৬২টির এবং অপরিবর্তিত আছে ১৯টির।
সিএসইতে ১৫ কোটি ৭৬ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ১৩ কোটি ৯৫ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সিএসসিএক্স সূচক আগের দিনের চেয়ে ১৪.৫৭ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৮ হাজার ৪৫০ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ১৪.৪৩ পয়েন্ট বেড়ে ১৩ হাজার ৬৯৮ পয়েন্টে, শরিয়াহ সূচক ০.৩০ পয়েন্ট বেড়ে ৮৬৫ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ১.৪২ পয়েন্ট বেড়ে ১২ হাজার ১৭৬ পয়েন্টে অবস্থান করছে।
সিএসইতে মোট ১৬৩টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৮২টি কোম্পানির, কমেছে ৬২টির এবং অপরিবর্তিত আছে ১৯টির। সিএসইতে ১৫ কোটি ৭৬ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ১৩ কোটি ৯৫ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।