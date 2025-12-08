পুঁজিবাজারে আসতে আগ্রহী কোম্পানিগুলো ন্যায্য প্রাইসিং ও ভ্যালুয়েশনের নিশ্চয়তা পাবে: রাশেদ মাকসুদ
স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) কর্তৃক প্রণীত পাবলিক অফার অব ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ রুলসের মাধ্যমে পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্তিতে আগ্রহী কোম্পানিগুলো ন্যায্য প্রাইসিং ও ভ্যালুয়েশন এর নিশ্চয়তা পাবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ।তবে নতুন রূলসের মাধ্যমে আইপিও সংশ্লিষ্ট রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কে আধুনিকীকরণ ও শক্তিশালীকরণ করা হয়েছে।
সোমবার বিকাল ৩টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিএসইসি ভবনে অনুষ্ঠিত খসড়া আইপিও রুলস এবং পুঁজিবাজারে সরাসরি তালিকাভুক্তির বিষয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ও বহুজাতিক কোম্পানি প্রতিনিধিদের সাথে এক বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। বিএসইসির পরিচালক ও মুখপাত্র মো. আবুল কালামের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
বিএসইসির চেয়ারম্যান বলেন, বহুজাতিক কোম্পানিসহ রাষ্ট্র মালিকানাধীন লাভজনক মৌল ভিত্তিসম্পন্ন কোম্পানিগুলোকে পুঁজিবাজারে সরাসরি তালিকাভুক্তির জন্য প্রধান উপদেষ্টা মহোদয় নির্দেশনা দিয়েছেন। নির্দেশনা মোতাবেক কোম্পানিগুলোকে পুঁজিবাজারে আসতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্দেশনা ইতোমধ্যে কোম্পানিগুলোকে জানানো হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব এর বাস্তবায়ন নিয়ে কাজ করতে হবে।
বিএসইসি’র চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ উক্ত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকটিতে খসড়া আইপিও রুলস সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এবং কিভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ও বহুজাতিক কোম্পানিসমূহকে পুঁজিবাজারে সরাসরি তালিকাভুক্ত করা যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে কোম্পানিগুলোর প্রতিনিধিরা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামত ও পরামর্শ তুলে ধরেন।
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএসইসির কমিশনার মু. মোহসিন চৌধুরী, ফারজানা লালারুখ, মো. সাইফুদ্দিন, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিরঞ্জন চন্দ্র দেবনাথ, আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাজেদা খাতুন, আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের উপ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরীফ মোহাম্মদ কিবরিয়া, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের (বিসিআইসি) উপ-মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক) মোহাম্মদ শামীম রানা, সিনোভিয়া ফার্মা পিএলসির চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার গোলাম রব্বানী আকন্দ।
এছাড়াও নেভিয়ান লাইফ সায়েন্স পিএলসির (নোভারটিস বাংলাদেশ লিমিটেড) ভারপ্রাপ্ত চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপক মাহমুদা সুলতানা, নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডের কোম্পানি সচিব বিমল চন্দ্র রায় ও উপ-মহাব্যবস্থাপক(অর্থ) আবদুল্লাহ্ আল মামুন, সিলেট গ্যাস ফিল্ড লিমিটেডের সহকারী ব্যবস্থাপক হাসান মাহমুদ,
ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশের এসপিও মকবুল হাসান, আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের এসপিও মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, বিএসইসির নির্বাহী পরিচালক মো. মাহবুবের রহমান চৌধুরী এবং বিএসইসির পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।