শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বস্ত্র খাতের কোম্পানি এস্কয়ার নিট কম্পোজিট পিএলসি শুধুমাত্র সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। কোম্পানি সূত্রে জানা গেছে।
জানা গেছে, সমাপ্ত হিসাব বছরে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি সমন্বিত আয় (ইপিএস) হয়েছে ৪৪ পয়সা। গত অর্থবছরে একই সময়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি সমন্বিত আয় (ইপিএস) ছিলো ৪১ পয়সা। গত ৩০ জুন, ২০২৫ সময়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি সমন্বিত সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৬৫ টাকা ১০ পয়সা।
আগামী ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ কোম্পানিটির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ২ ডিসেম্বর।