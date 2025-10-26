২৩ কোম্পানির ইপিএস ও লভ্যাংশ সংক্রান্ত বোর্ড সভা ঘোষণা
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ২৩ কোম্পানির ইপিএস ও লভ্যাংশ সংক্রান্ত বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৯ কোম্পানির তৃতীয় প্রান্তিকের বোর্ড সভা ঘোষণা করা হলেও কোম্পানির প্রথম প্রান্তিকের বোর্ড সভা ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে ৩ কোম্পানির লভ্যাংশ সংক্রান্ত বোর্ড সভা ঘোষণা করবে। ডিএসই ও কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হলো:
ন্যাশনাল লাইফ ইন্সুরেন্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
এবি ব্যাংক পিএলসি: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
ফাস্ট ফাইন্যান্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
রুপালী ব্যাংক পিএলসি: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২ টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
সানলাইফ ইন্সুরেন্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
প্যারামাউন্ট ইন্সুরেন্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
ফেডারেল ইন্সুরেন্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২ টা ৩৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
এনআরবিসি ব্যাংক: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২ টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
রুপালী লাইফ ইন্সুরেন্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
স্যোসাল ইসলামী ব্যাংক: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২ টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
মেঘনা লাইফ ইন্সুরেন্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ৩ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
ফনিক্স ইন্সুরেন্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
আইএফআইসি ব্যাংক: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
এশিয়া প্যাসিফিক ইন্সুরেন্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
পূরবী জেনারেল ইন্সুরেন্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
ইউনিয়ন ক্যাপিটাল: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
গ্লোবাল ইন্সুরেন্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
ফারইস্ট ফাইন্যান্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
জিকিউ বলপেন: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
একমি পেস্টিসাইড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
এমবি ফার্মা: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
মিরাকল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।