সপ্তাহজুড়ে ডিএসইতে বাজার মূলধন বেড়েছে ৬ হাজার ৫৮ কোটি টাকা, নভেম্বরে লেনদেন বাড়ার পূর্বাভাস!
স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: দেশের পুঁজিবাজার টানা দরপতনে ফের লেনদেনের খরায় পড়েছে। লেনদেন বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ ও টাকার পরিমাণ কমছে। সপ্তাহে একদিন কিছুটা উন্নতি হলে পরের চার কার্যদিবস টানা দরপতন হচ্ছে। এমন অবস্থা গত সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে শুরু হলেও এখনও তা অব্যাহত আছে। এতে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে চরম হতাশা বিরাজ করছে। ফলে গত সপ্তাহে লেনদেনের মধ্যে তিন কার্যদিবস সূচকের কিছুটা উত্থান হলেও দুই কার্যদিবস সূচকের বড় দরপতন হয়েছে। তবে তিন কার্যদিবসে ১২৭ পয়েন্ট সূচক বাড়লেও দুই কার্যদিবসে ৯৭ পয়েন্ট সূচকের দরপতন হয়েছে। তবে গত সপ্তাহে সূচকের বড় উত্থানে টাকার পরিমাণে লেনদেন কমেছে।
সপ্তাহটিতে অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট দরও কমেছে। তবে গত সপ্তাহে লেনদেন কমলেও ৬ হাজার ৫৮ কোটি টাকার বাজার মূলধন বেড়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। জানা গেছে, বিদায়ী সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস লেনদেন শুরুর আগে ডিএসইতে বাজার মূলধন ছিল ৬ লাখ ৯৯ হাজার ২৮৫ কোটি টাকা। যা সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস লেনদেন শেষে দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ৫ হাজার ৩৪৩ কোটি টাকায়। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন ৬ হাজার ৫৮ কোটি টাকা বা দশমিক ৮৭ শতাংশ বেড়েছে।
বিদায়ী সপ্তাহে ডিএসইতে ২ হাজার ১৩৮ কোটি ৭১ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। আগের সপ্তাহে হয়েছিল ২ হাজার ৬১১ কোটি ১১ লাখ টাকার। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে ডিএসইতে লেনদেন ৪৭২ কোটি ৪০ লাখ টাকা কমেছে। সপ্তাহের ব্যবধানে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৩০ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ১৪৯ পয়েন্টে।
অপর সূচকগুলোর মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ সূচক ২ পয়েন্ট এবং ডিএসই-৩০ সূচক ৩০ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১ হাজার ৮৮ পয়েন্টে এবং ১ হাজার ৯৯৮পয়েন্টে। বিদায়ী সপ্তাহে ডিএসইতে মোট ৩৯২ টি প্রতিষ্ঠান শেয়ার ও ইউনিট লেনদেনে অংশ নিয়েছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে ১৫৭ টির, কমেছে ২০৩ টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৩২ টির শতাংশের শেয়ার ও ইউনিট দর।
অপর পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) সপ্তাহজুড়ে সিএসইর সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৫৫.৪৫ পয়েন্ট বা ০.৩৮ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ৪১৩ পয়েন্টে। সিএসইর অপর সূচকগুলোর মধ্যে সিএসই-৩০ সূচক ০.৩৬ শতাংশ বেড়ে ১২ হাজার ৭২৭ পয়েন্টে, সিএসসিএক্স সূচক ০.১৭ শতাংশ কমে ৮ হাজার ৮৮২ পয়েন্টে, সিএসআই সূচক ০.৬৬ শতাংশ কমে ৯০৭ পয়েন্টে এবং এসইএসএমইএক্স (এসএমই ইনডেক্স) ০.৬৪ শতাংশ কমে ২ হাজার ১ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।
বিদায়ী সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ৩ হাজার ৯১৭ কোটি ৯২ লাখ ৮০ হাজার টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে সিএসইর বাজার মূলধন ছিল ৭ লাখ ৪ হাজার ২২ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। টাকায়।
অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন কমেছে ১০৪ কোটি ৪১ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে ৬৭ কোটি ৬০ লাখ টাকা। আর বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহে লেনদেন হয়েছিল ৬১ কোটি ৩১ লাখ টাকা।
অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে সিএসইতে লেনদেন বেড়েছে ৬ কোটি ২৯ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে সিএসইতে মোট ৩১০টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেনে অংশ নিয়েছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে ৯৭টির, দর কমেছে ১৯১টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ২২টির শেয়ার ও ইউনিট দর।