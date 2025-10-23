২১ কোম্পানির ইপিএস ও লভ্যাংশ সংক্রান্ত বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ২১ কোম্পানির ইপিএস ও লভ্যাংশ সংক্রান্ত বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৭ কোম্পানির তৃতীয় প্রান্তিকের বোর্ড সভা ঘোষণা করা হয়েছে বাকী ৪ কোম্পানির লভ্যাংশ সংক্রান্ত বোর্ড সভা ঘোষণা করবে। ডিএসই ও কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হলো:
ইউনিয়ন ইন্সুরেন্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
ইসলামী কর্মাশিয়াল ইন্সুরেন্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
ইউনিলিভার বাংলাদেশ : কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
বাটা সু: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
প্রভাতী ইন্সুরেন্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
প্রাইম ব্যাংক: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
আরকে সিরামিকস: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
মাইডাস ফাইন্যান্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
পূবালী ব্যাংক: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
ফাস ফাইন্যান্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
মার্কেন্টাইল ইন্সুরেন্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২ টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২ টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
প্রিমিয়ার ব্যাংক: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
মার্কেন্টাইল ব্যাংক: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
ইউনাইটেড ফাইন্যান্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
ইস্টার্ন ব্যাংক: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
এশিয়াটিক ল্যাবরেটিজ: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
মনোস্পুল পেপার: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
কনফিডেন্স সিমেন্ট: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
ইনটেক: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।