স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ হয়েছে। তবে টানা পতনের কালো মেঘ সরিয়ে পুঁজিবাজারে আশার আলো দেখতে শুরু করছেন বিনিয়োগকারীরা।
বিশেষ করে দীর্ঘদিন পর পুঁজিবাজারে দাম বাড়ার ক্ষেত্রে দাপট দেখিয়েছে ব্যাংক খাতের শেয়ার। মুলত ব্যাংক খাতের শেয়ারে ভর করে মূল্যসূচকের বড় উত্থান হয়েছে। একই সঙ্গে লেনদেনের গতিও বেড়েছে। যার ফলে বেড়েছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দর ও টাকার পরিমানে লেনদেন। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা গেছে, দিনশেষে ডিএসই ব্রড ইনডেক্স আগের দিনের চেয়ে ৫৫ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৫ হাজার ১৪৯ পয়েন্টে। আর ডিএসই শরিয়াহ সূচক ১০ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ১ হাজার ৮৮ পয়েন্টে এবং ডিএসই ৩০ সূচক ২৩ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ১ হাজার ৯৯৮ পয়েন্টে।
দিনভর লেনদেন হওয়া ৩৯৩ কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে ২৪৯ টির, দর কমেছে ৮০ টির এবং দর অপরিবর্তিত রয়েছে ৬৪ টির। ডিএসইতে ৪৬৮ কোটি ৬০ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। যা আগের কার্যদিবস থেকে ১১৩ কোটি ৫৬ লাখ টাকা বেশি। এর আগের দিন লেনদেন হয়েছিল ৩৫৫ কোটি ৪ লাখ টাকার।
অপরদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ১২৪ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ৪১৩ পয়েন্টে। সিএসইতে ১৯৪ টি প্রতিষ্ঠান লেনদেনে অংশ নিয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১১০ টির দর বেড়েছে, কমেছে ৫৮ টির এবং ২৬ টির দর অপরিবর্তিত রয়েছে। সিএসইতে ১৫ কোটি ৮৩ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে।