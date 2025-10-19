রোববার ৩৩ কোম্পানির ইপিএস ও লভ্যাংশ সংক্রান্ত বোর্ড সভা ঘোষণা
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ৩৩ কোম্পানির ইপিএস ও লভ্যাংশ সংক্রান্ত বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৮ কোম্পানির তৃতীয় প্রান্তিকের বোর্ড সভা তারিখ ঘোষণা করেছে। বাকী ২৫ কোম্পানির লভ্যাংশ সংক্রান্ত বোর্ড সভা ঘোষণা করবে। ডিএসই সূত্রে জানা গেছে।
কোম্পানিগুলো হলো: পিপলস লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
ইউনাইটেড ইন্সুরেন্স লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৩ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
রবি আজিয়াটা লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
ফনিক্স ফাইন্যান্স লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৩ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
প্রগতি লাইফ লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২২ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২২ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
বিআইএফসি লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২২ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
প্রগতি ইন্সুরেন্স লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৩ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল সাড়ে ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
রেইনউক যগেশ্বর লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ৩ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
উসমানিয়া গ্লাস লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ৩ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
এডিএন টেলিকম লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল সাড়ে ৩ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
নাহী অ্যালুমিনিয়াম লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল সাড়ে ৩ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
শ্যামপুর সুগার লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
অলিম্পিক এক্সসরিজ লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
জেএম আই সিরিঞ্জ লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২ টা ৩০ মিনিট অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
তশরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
হাওয়েল টেক্সটাইল লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
একমি ল্যাবরেটিজ লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল সাড়ে ৩ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
জিকিউ বলপেন লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
বিডি অটেকার লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
হাইডেলবার্গ সিমেন্ট: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৩ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২ টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
এমজে এল বিডি লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল সাড়ে ৪ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
মোজাফফর স্পিনিং লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টা ১৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
স্কয়ার নিট লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
সায়হাম টেক্সটাইল লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল সাড়ে ৪ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
বিডিকম লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
দেশ গার্মেন্টস লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল সাড়ে ৩ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
সায়হাম কটন লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
কাশেম ইন্ডাস্টিজ লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
প্রিমিয়ার সিমেন্ট: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ১২ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
বিবিএস ক্যাবলস: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল সাড়ে ৩ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
মালেক স্পিনিং: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।