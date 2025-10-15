শীর্ষ কয়েকটি ব্রোকারেজ হাউজ থেকে ১০ কোম্পানির শেয়ার বিক্রির হিড়িক
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: দেশের পুঁজিবাজার বেশ কিছুদিন ধরে পতনের বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। টানা পাঁচ কার্যদিবস দরপতনের পর গত সোমবার কিছুটা সূচকের উত্থান হলেও সপ্তাহের তৃতীয় ও চতুর্থ কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূচকের বড় দরপতনে লেনদেন শেষ হয়েছে। ফলে গত ৭ কার্যদিবস ধরে সূচকের বড় পতনে লেনদেন শেষ হয়েছে।
তবে সূচকের টানা দরপতন হলেও বাজার নিয়ে বিএসইসি ও ডিএসইর নিরব ভুমিকা পালন করছেন। অথচ দিন যতই যাচ্ছে বিনিয়োগকারীদের লোকসানের পাল্লা ততই ভারী হচ্ছে। ফলে আস্থা ও তারল্য সংকটে হাহাকার হয়ে পড়ছে পুঁজিবাজার। এ অবস্থায় বাড়ছে ক্রেতা সংকট হিড়িক। যার ফলে সপ্তাহের চতুর্থ কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ৮০ পয়েন্ট সূচকের দরপতন হয়েছে। মুলত ডিএসইর সূচকের দরপতনের নেপথ্যে ছিলো শীর্ষ ১০ কোম্পানির অবদান। এসব কোম্পানির শেয়ার বিক্রির চাপে সূচকের বড় দরপতন হয়েছে।
কোম্পানি ১০টি হলো: লঙ্কাবাংলা ফাইন্যান্স, পূবালী ব্যাংক, স্কয়ার ফার্মা, রেনাটা, বেক্সিমকো ফার্মা, বিকন ফার্মা, ন্যাশনাল ব্যাংক, ওয়ালটন হাইটেক, ইসলামী ব্যাংক এবং বিএটিবিসি। আজ এই ১০ কোম্পানির কারণে ডিএসইর সূচক থেকে প্রায় ২৩ পয়েন্ট কমেছে।
কোম্পানিগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ লঙ্কাবাংলা ফাইন্যান্সের কারণে সূচক কমেছে ৩ পয়েন্ট। আজ কোম্পানিটির ২ টাকা ১০ পয়সা দরপতন বা ১২.৭৩ শতাংশ কমে কোম্পানিটির শেয়ার দাঁড়িয়েছে ১৪ টাকা ৪০ পয়সায়। এদিন শেয়ারটির দর ১৪ টাকা ১০ পয়সা থেকে ১৫ টাকা ৮০ পয়সায় উঠানামা করেছে। আর দিনশেষে কোম্পানিটির ৬ কোটি ৭৯ লাখ ২২ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
ডিএসইর সূচক থেকে পূবালী ব্যাংকের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পয়েন্ট কমেছে। আজ ডিএসইতে ব্যাংকটি সূচক থেকে ২ পয়েন্টের বেশি কমিয়েছে। এদিন ব্যাংকটির শেয়ার দর ৫ পয়সা বা ১.৮১ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েচে ২৬ টাকা ৯০ পয়সায়। আর শেয়ারটির দর ২৬ টাকা ৯০ পয়সা থেকে ২৭ টাকা ৮০ পয়সায় উঠানামা করেছে। দিনশেষে ব্যাংকটির ৬৩ লাখ ২৩ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
স্কয়ার ফার্মার কারণে তৃতীয় সর্বোচ্চ পয়েন্ট কমেছে। আজ ডিএসইর সূচক থেকে ২ পয়েন্টের বেশি কমিয়েছে কোম্পানিটি। এদিন কোম্পানিটির শেয়ার দর ১ টাকা ৩০ পয়সা বা ০.৬২ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ২০৯ টাকা ১০ পয়সা। আর শেয়ারটির দর ২০৮ টাকা ৯০ পয়সা থেকে ২১০ টাকা ৯০ পয়সায় উঠানামা করে।
দিনশেষে কোম্পানিটির মোট ১১ কোটি ৬০ লাখ ৪৩ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। অন্য কোম্পানিগুলোর মধ্যে: রেনাটা ২ পয়েন্টের বেশি, বেক্সিমকো ফার্মা ২ পয়েন্টের বেশি, বিকন ফার্মা ২ পয়েন্ট, ন্যাশনাল ব্যাংক প্রায় ২ পয়েন্ট, ওয়ালটন হাইটেক প্রায় ২ পয়েন্ট, ইসলামী ব্যাংক প্রায় ২ পয়েন্ট এবং বিএটিবিসি প্রায় ২ পয়েন্ট কমিয়েছে।