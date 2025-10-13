পুঁজিবাজারে ২৪৫ পয়েন্ট সূচকের পতনের পর ২৫ পয়েন্ট উত্থান, লেনদেনে ভাটা
স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূচকের কিছুটা উত্থান হলেও আতঙ্ক কাটছে না। ফলে টানা পাঁচ কার্যদিবস দরপতনের পর কিছুটা সূচকের উত্থান হলো। তবে পতন কাটিয়ে ঊর্ধ্বমুখী ধারায় ফেরার আভাস দিচ্ছে পুঁজিবাজার। তবে সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে বাজার অস্থিতিশীল আচরন করলেও অক্টোবর মাসেও একই পথে হাঁটছে।
ফলে বাজার আজ ভাল তো কাল খারাপ। এ অবস্থার মধ্যে দিনের পর দিন পার করছে বিনিয়োগকারীরা। তবে গত সপ্তাহে পাঁচ কার্যদিবসে মধ্যে শেষ চার কার্যদিবস সূচকের পতনে লেনদেন শেষ হয়েছে। তবে সপ্তাহের শুরুতে প্রথম কার্যদিবসে সূচকের বড় দরপতন হয়েছে। এতে ৮৫ শতাংশের বেশি কোম্পানির দরপতন হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।। দরপতনের সঙ্গে বাজারে লেনদেনের গতিও কমে এসেছে।
এদিকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত করা নিয়ে ছড়িয়ে পড়া গুজবের পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিবাজারে টানা দরপতন দেখা দেয়। ফলে এই গুজবের বিষয়ে সতর্ক করে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর পুঁজিবাজারে দরপতনের প্রবণতা কিছুটা থেমেছে। তবে দরপতন থামলেও আতঙ্ক কাটছে না।
বিশেষ করে পুঁজিবাজারে গত পাঁচ কার্যদিবসে ২৪৫ পয়েন্ট সূচকের দরপতনের পর সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে দিনশেষে ২৫ পয়েন্ট সূচকের উন্নতি হচ্ছে। বিনিয়োগকারীদের প্রশ্ন যেখানে দেশের অর্থনীতির সব সূচক এ মুহূর্তে ভালোর দিকে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ বেড়েছে। মূল্যস্ফীতি ক্রমেই স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। সেখানে টানা দরপতনের রহস্য কী।
জানা গেছে, সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূচকের সাথে বেড়েছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দর। তবে টাকার পরিমানে লেনদেন কিছুটা কমেছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
দিনশেষে ডিএসই ব্রড ইনডেক্স আগের দিনের চেয়ে ২৫ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৫ হাজার ২২৭ পয়েন্টে। আর ডিএসই শরিয়াহ সূচক ২ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ১ হাজার ১১৭ পয়েন্টে এবং ডিএসই ৩০ সূচক ১১ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ২ হাজার ৯ পয়েন্টে।
দিনভর লেনদেন হওয়া ৪০০ কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে ২৩০ টির, দর কমেছে ১২০ টির এবং দর অপরিবর্তিত রয়েছে ৫০ টির। ডিএসইতে ৫৩০ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। যা আগের কার্যদিবস থেকে ১২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা কম। এর আগের দিন লেনদেন হয়েছিল ৫৪২ কোটি ৫৫ লাখ টাকার ।
অপরদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৩৪ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ৭২৭ পয়েন্টে। সিএসইতে ১৭২ টি কোম্পানি লেনদেনে অংশ নিয়েছে। এসব কোম্পানির মধ্যে ৭৪ টির দর বেড়েছে, কমেছে ৭৬ টির এবং ২২ টির দর অপরিবর্তিত রয়েছে। সিএসইতে ১৯ কোটি ৬৩ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে।