শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ৪ কোম্পানির ইপিএস ও লভ্যাংশ সংক্রান্ত বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এর মধ্যে এনআরবিসি ব্যাংকের তৃতীয় প্রান্তিকের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
কোম্পানিগুলো হলো: স্কয়ার টেক্সটাইলস পিএলসি: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২১ অক্টোবর বেলা ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করা হতে পারে।
স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ২২ অক্টোবর বেলা ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করা হতে পারে।
এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ১৫ অক্টোবর দুপুর আড়াই টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
ক্রাউন সিমেন্ট পিএলসি: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ১৯ অক্টোবর বেলা ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করা হতে পারে।