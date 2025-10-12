পাঁচ ব্যাংক একীভূতকরণ ইস্যুতে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষায় বাংলাদেশ ব্যাংকে বিএসইসির চিঠি
স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংক খাতের পাঁচটি ব্যাংক একীভূত করার ক্ষেত্রে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ সংরক্ষণের দাবি জানিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। গত ২৩ সেপ্টেম্বর এই চিঠি দেওয়া হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে, ‘ব্যাংক রেজুলেশন অধ্যাদেশ-২০২৫ অনুযায়ী, একীভূতকরণের ক্ষেত্রে সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররা কোনো ক্ষতিপূরণ পাবেন না। নতুন ব্যাংক পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হবে।
তবে সেখানে ওই পাঁচ ব্যাংকের বিনিয়োগকারীদের কোনো শেয়ার থাকবে না। এসব ব্যাংকের শেয়ার নতুন করে ইস্যু করা হবে।’ এমন গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ার কারণে একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ায় থাকা পাঁচ ব্যাংক যথা: ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী, সোস্যাল ইসলামী (এসআইবিএল), এক্সিম, গ্লোবাল ইসলামী এবং ইউনিয়ন ব্যাংকের শেয়ারের রেকর্ড দরপতন হয়েছে। এমনকি দিনের পর দিন এই ব্যাংকগুলোর শেয়ারের ক্রেতা সংকট চলছে।
বাজার সংশ্লিষ্টরা জানান, ইসলামি ধারার পাঁচ ব্যাংকের বর্তমান অবস্থার জন্য সাধারণ বিনিয়োগকারীদের দায় নেই। এজন্য দায়ী ব্যাংকগুলোর উদ্যোক্তা ও পরিচালকরা এবং তারা চিহ্নিত। তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা দরকার।
বিএসইসি থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকে দেওয়া চিঠিতে বলা হয়েছে, ব্যাংকগুলোর ব্যালেন্স শিটে প্রদর্শিত সম্পদ মূল্যায়নের পাশাপাশি ব্যাংকগুলোর লাইসেন্স, ব্রাঞ্চ নেটওয়ার্ক, ক্লায়েন্ট বেজ, হিউম্যান রিসোর্স বেজ, সার্ভিস ডেলিভারি মেকানিজম এবং ব্র্যান্ড ভ্যালু মূল্যায়ন করে বিক্রয়মূল্য বিবেচনায় সাধারণ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ নির্ধারণ করা হবে।
চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, ব্যাংকগুলোর ব্যালেন্স শিটে প্রদর্শিত সম্পদ মূল্যায়নের পাশাপাশি ব্যাংকপ্রদত্ত ঋণের বিপরীতে সংরক্ষিত জামানত এবং দায়ী ব্যক্তিদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে আদায়যোগ্য অর্থ বিবেচনায় নিয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীর স্বার্থ নির্ধারণ করা হবে। এছাড়া দায়ী ব্যক্তিদের ধারণ করা শেয়ার বাদে অন্য সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের বা সাধারণ বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ করা অর্থ সাধারণ বিনিয়োগকারীর ন্যূনতম স্বার্থ মূল্য বিবেচনা করে একীভূতকরণের অনুপাত নির্ধারণ করার কথা বলা হয়েছে চিঠিতে।
এ বিষয় যোগাযোগ করা হলে বিএসইসির পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকে চিঠি দেওয়ার বিষয়টি বিএসইসির পরিচালক ও মুখপাত্র মো. আবুল কালাম বলেন, পাঁচ ব্যাংক একীভূত করার ক্ষেত্রে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের দাবি জানিয়ে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকে চিঠি দিয়েছি। কীভাবে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষিত হতে পারে, সে বিষয়গুলো আমরা চিঠিতে উল্লেখ করেছি।