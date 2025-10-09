চার কোম্পানির ইপিএস ও লভ্যাংশের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ৪ কোম্পানির ইপিএস ও লভ্যাংশ সংক্রান্ত বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ৪ কোম্পানির মধ্যে সেন্ট্রাল ইন্সুরেন্স ও ইউসিবি ব্যাংকের লভ্যাংশ সংক্রান্ত বোর্ড সভা ঘোষণা করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
বিএসআরএম স্টিল লিমিটেড: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ১৮ অক্টোবর বিকাল ৪ টায় কোম্পানিটির পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় গত ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে তা প্রকাশ করবে কোম্পানিটি। একই সভায় পর্ষদ লভ্যাংশ ঘোষণা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস (বিএসআরএম) লিমিটেড: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ১৮ অক্টোবর বিকাল ৫ টায় কোম্পানিটির পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় গত ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে। পর্ষদ এ প্রতিবেদন অনুমোদন করলে তা প্রকাশ করবে কোম্পানিটি। একই সভায় পর্ষদ লভ্যাংশ ঘোষণা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ১৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানিটির বোর্ড সভা ওই দিন বেলা ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি) পিএলসি: কোম্পানিটির বোর্ড সভা আগামী ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানিটির বোর্ড সভা ওই দিন বেলা ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।