শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত খাদ্য ও আনুষঙ্গিক খাতের কোম্পানি এপেক্স ফুডস লিমিটেড ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য ২০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। তবে কোম্পানিটির মুনাফা বাড়লেও শেয়ারহোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশ বাড়ায়নি।
টানা পঞ্চম বছরের মতো এবারও ২০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে কোম্পানিটি। পরিচালনা পর্ষদ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ব্যবসায় অর্জিত মুনাফার বড় অংশ কোম্পানিতে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে জানা গেছে, এপেক্স ফুডস চলতি অর্থবছরে শেয়ারপ্রতি ৬.৪১ টাকা হিসেবে ৩ কোটি ৬৬ লাখ টাকার নিট মুনাফা করেছে। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ২০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এতে শেয়ারহোল্ডাররা পাবেন মোট ১ কোটি ১৪ লাখ টাকা, যা মুনাফার মাত্র ৩১.২০ শতাংশ।