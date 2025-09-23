উৎপাদন বন্ধ থাকা ৩০ কোম্পানির তালিকা প্রকাশ ডিএসই’র
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ৩০টি কোম্পানির উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। বাজারে কোম্পানিগুলোর শেয়ার নিয়ে কারসাজি ও গুজব ঠেকাতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) কোম্পানিগুলোর তালিকা প্রকাশ করেছে। এই তালিকায় দুটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানিও রয়েছে।
ডিএসই’র প্রকাশিত বন্ধ কোম্পানির তালিকায় রয়েছে: অ্যাপোলো ইস্পাত কমপ্লেক্স, অ্যারামিট সিমেন্ট, আজিজ পাইপস, বারাকা পাওয়ার, দুলামিয়া কটন, এমারাল্ড অয়েল, ফ্যামিলি টেক্স (বিডি), জিবিবি পাওয়ার, জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশনস, খুলনা পাওয়ার কোম্পানি, খুলনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, মেঘনা কনডেন্সড মিল্ক,
মেঘনা পিইটি ইন্ডাস্ট্রিজ, মেট্রো স্পিনিং মিলস, মিথুন নিটিং, নিউ লাইন ক্লথিংস, নর্দার্ন জুট, নুরানি ডায়িং, প্রাইম টেক্সটাইল, আরএসআরএম স্টীল, রিজেন্ট টেক্সটাইল, সুহ্রদ ইন্ডাস্ট্রিজ, স্ট্যান্ডার্ড সিরামিকস, তুং হাই নিটিং, ইয়াকিন পলিমার, জাহিন স্পিনিং মিলস এবং দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান শ্যামপুর সুগার মিলস ও উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরিজ। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা গেছে, ডিএসই’র এই উদ্যোগটির প্রধান লক্ষ্য হলো বিনিয়োগকারীদের সচেতন করা। এসব বন্ধ কোম্পানিকে নিয়ে প্রায়শই মিথ্যা খবর ছড়িয়ে শেয়ারের দাম বাড়ানো বা কমানো হয়। এতে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ক্ষতির মুখে পড়েন। এই তালিকার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা কোম্পানিগুলোর প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবেন এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন।
তালিকার নতুন সংযোজন হলো হ্যামিদ ফ্যাব্রিক্স, যারা ২২ সেপ্টেম্বর থেকে তাদের উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করেছে। কোম্পানিটি জানিয়েছে, গত দুই হিসাব বছর ধরে অপর্যাপ্ত গ্যাস চাপের কারণে তাদের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সিএনজি ও এলএনজি ব্যবহার করেও কোনো লাভ হয়নি।
তাই লেবার আইন ২০০৬ এবং বাংলাদেশ লেবার রুলস ২০১৫ অনুযায়ী, ২২ জুন থেকে কারখানাটি ‘লে-অফ’ ঘোষণা করা হয়েছে। গ্যাস সংকট সমাধান হলে পুনরায় উৎপাদন শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর আগে ১২ আগস্ট রহিমা ফুড কর্পোরেশনও তাদের নারকেল তেল এবং কাজুবাদাম প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্টের উৎপাদন বন্ধ করে দেয়।
কোম্পানিটি জানায়, বাজারে কাঙ্খিত অবস্থান তৈরি করতে না পারায় তারা সাময়িকভাবে উৎপাদন বন্ধ রেখেছে। এটিকে তারা একটি শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখছে এবং দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বের জন্য বিকল্প কৌশল খুঁজছে। ডিএসই’র প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, বেশিরভাগ কোম্পানি ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে বন্ধ হয়েছে। তবে একটি কোম্পানি ২০০২ সাল থেকে নিস্কিয় অবস্থায় আছে।