লাভেলো আইসক্রিমের শেয়ার কারসাজিরে নেপথ্যে তিন বিও অ্যাকাউন্টে লেনদেন স্থগিত
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত তৌফিকা ফুডস ও লাভেলো আইসক্রিমের শেয়ার কারসাজি ঠেকাতে তিনটি বেনিফিশিয়ারি ওনার্স (বিও) অ্যাকাউন্টের বিক্রি স্থগিত করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। সাধারণ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন।
গত রোববার বিএসইসি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই), চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল)-কে চিঠি দিয়ে অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে। স্থগিতাদেশটি ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে বলে চিঠিতে জানানো হয়।
স্থগিত হওয়া বিও অ্যাকাউন্টগুলো হলো: সিবিসি ক্যাপিটাল অ্যান্ড ইকুইটি ম্যানেজমেন্ট, সিবিসি ক্যাপিটালের চেয়ারম্যান জুয়াং লিফেং এবং তৌফিকা ফুডস ও লাভেলোর সহযোগী প্রতিষ্ঠান তৌফিকা ইঞ্জিনিয়ারিং। ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানগুলো কোম্পানিটির মোট ৭.২৫ শতাংশ বা ৬৭ লাখ ৭৮ হাজার ২৮৩টি শেয়ার ধারণ করেছে।
বিএসইসি’র মুখপাত্র আবুল কালাম বলেন, তদন্তে এই তিনটি বিও অ্যাকাউন্ট থেকে কারসাজির প্রমাণ মিলেছে। চূড়ান্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই যাতে কারসাজির মাধ্যমে অর্জিত শেয়ার বিক্রি করতে না পারে, সে জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
তদন্তে উঠে এসেছে, ২০২৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত এই অ্যাকাউন্টগুলোতে নিয়মিত শেয়ার কারসাজি চলেছে। বিএসইসি স্বাধীনভাবে তা যাচাই করে নিশ্চিত হয়েছে এবং প্রতিদিন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লেনদেনও রেকর্ড করা হয়েছে।
তবে এই তিনটি অ্যাকাউন্টধারী লাভেলো ও তৌফিকা ফুডসের শেয়ার কিনতে পারলেও তা বিক্রি করতে পারবেন না। একই সঙ্গে, এই অ্যাকাউন্টগুলোতে থাকা অন্য কোনো কোম্পানির শেয়ার লেনদেনে কোনো বাধা থাকবে না।
গত বছরের জানুয়ারিতে লাভেলো আইসক্রিমের শেয়ারের দাম ছিল ২৯ টাকা ৮০ পয়সা, যা কয়েক মাসে ২৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি বছরের জুন মাসে কোম্পানিটির শেয়ারের দাম ৭৮ টাকা থেকে ১০৮ টাকায় উঠে যায়।