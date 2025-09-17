শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কাগজ ও প্রকাশনা খাতের কোম্পানি সোনালী পেপার অ্যান্ড বোর্ড মিলস লিমিটেডের শেয়ার নিয়ে কারসাজির দায়ে জেনেক্স ইনফোসিস লিমিটেডের চেয়ারম্যানসহ নয় পরিচালককে জরিমানা করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। মুলত জেনেক্স ইনফোসিস লিমিটেডের চেয়ারম্যানসহ ৯ পরিচালক ও একটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ১১ কোটি ৮২ লাখ টাকা জরিমানা করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।
২০২১ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোম্পানিটির শেয়ার নিয়ে কারসাজি সংঘটিত হয়। গত মঙ্গলবার বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৯৭৩তম কমিশন সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বুধবার ১৭ সেপ্টেম্বর বিএসইসির পরিচালক ও মুখপাত্র মো. আবুল কালাম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২১ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সোনালী পেপারের শেয়ার লেনদেনে কারসাজি করে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গ করা হয়েছে। এ ঘটনায় জেনেক্স ইনফোসিসের পরিচালনা পর্ষদের নয়জনকে ১ কোটি ৩ লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।
জরিমানার তালিকায় আছেন কোম্পানির চেয়ারম্যান ও স্বতন্ত্র পরিচালক টি.আই.এম. নুরুল কবির, ভাইস চেয়ারম্যান প্রিন্স মজুমদার, ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও শাহ জালাল উদ্দিন, পরিচালক চৌধুরী ফজলে ইমাম, ওরাকল সার্ভিসেস লিমিটেডের মনোনীত ব্যক্তি হাসান শহীদ সারওয়ার, পরিচালক মোহাম্মদ আদনান ইমাম, পরিচালক নিলোফার ইমাম, স্বতন্ত্র পরিচালক রোকেয়া ইসলাম এবং স্বতন্ত্র পরিচালক জহরুল সৈয়দ বখত। এ ছাড়া কোম্পানি জেনেক্স ইনফোসিস লিমিটেডকে ২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন।