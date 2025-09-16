শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) কর্তৃক পুঁজিবাজার সহায়তার নিমিতে আবর্তনশীল ভিত্তিতে পুনঃবিনিয়োগ যোগ্য ‘পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল’ হতে ঋণ প্রদানের জন্য সিটি ব্রোকারেজ লিমিটেড এর অনুকূলে শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে ২৫ কোটি টাকা ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মঙ্গলবার ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর বোর্ড রুমে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন আইসিবি এর পক্ষে আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিরঞ্জন চন্দ্র দেবনাথ ও সিটি ব্রোকারেজ এর পক্ষে সিটি ব্রোকারেজ লিমিটেডের এমডি এবং সিইও এম. আফফান ইউছুফ এবং সিটি ব্যাংক পিএলসির অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিএফও এবং সিটি ব্রোকারেজ লিমিটেডের পরিচালক মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান।
অনুষ্ঠানে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আইসিবির উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকমোঃ নূরুল হুদা, মহাব্যবস্থাপক মো. হাবীব উল্লাহ, উপ-মহাব্যবস্থাপক বাবুল চন্দ্র দেবনাথ, উপ-মহাব্যবস্থাপক তোরাব আহমদ খান চৌধুরী। সিটি ব্রোকারেজ লিমিটেড এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সিটি ব্রোকারেজ লিমিটেডের ভিপি এবং হেড অব করর্পোরেট মোঃ সাইফুল ইসলাম মাসুম এবং সিএফও আরাফাত শমশের আলী।