শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বীমা খাতের কোম্পানি পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড’র শেয়ার লেনদেনে কারসাজি করে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের দায়ে এনআরবি ব্যাংকেরর তৎকালীন প্রধান অর্থ কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামরুল হাসান ও শেখ ফারুক আহমদকে দায়ে ৩১ কোটি ০৭ লাখ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে। এছাড়া, মোহাম্মদ কামরুল হাসানকে পুঁজিবাজার হতে ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
গত মঙ্গলবার বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৯৭২তম কমিশন সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে হয়। বিএসইসি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়েছে, ২০২১ সালের ২৪ এপ্রিল হতে ০৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড’র শেয়ার লেনদেনে কারসাজি করে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের দায়ে এনআরবি ব্যাংকের তৎকালীন প্রধান অর্থ কর্মকর্তা সিএফও মোহাম্মদ কামরুল হাসানকে ৭৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
এছাড়াও তাকে পদগ্রহণ, চাকুরি ও সিকিউরিটিজ লেনদেনসহ পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করা হতে ৫ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। একই সময়ে উক্ত শেয়ার লেনদেনে কারসাজি করে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের দায়ে শেখ ফারুক আহমদকে ৩০ কোটি ৩২ লাখ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) সূত্রে গণমাধ্যমকে জানানো হয়, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষায় বাজারে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এ ধরনের আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।