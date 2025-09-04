কনফিডেন্স সিমেন্টের সিসিডিএলে থাকা ১৪১ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কনফিডেন্স সিমেন্ট পিএলসি তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান কনফিডেন্স সিমেন্ট ঢাকা লিমিটেডে (সিসিডিএল) থাকা সব শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
তথ্যানুসারে, কৌশলগত লক্ষ্য ও তাৎক্ষণিক আর্থিক চাহিদা পূরণের অংশ হিসেবে কনফিডেন্স সিমেন্ট সিসিডিএলে থাকা মোট ১৪ কোটি ৯ লাখ ৭৫ হাজার ১৫৭টি সাধারণ শেয়ারের প্রতি শেয়ারের মূল্য ১০ টাকা দরে বিক্রি করবে। শেয়ারগুলো কোম্পানির আরেক সহযোগী প্রতিষ্ঠান কনফিডেন্স পাওয়ার হোল্ডিংস লিমিটেডের (সিপিএইচএল) অনুকূলে হস্তান্তর করা হবে। মোট বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪০ কোটি ৯৭ লাখ ৫১ হাজার ৫৭০ টাকা।
এ বিষয়ে কনফিডেন্স সিমেন্ট ও সিপিএইচএলের মধ্যে একটি শেয়ার ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থার সম্মতির ভিত্তিতে। এছাড়া, এ সিদ্ধান্তের অনুমোদনের জন্য কোম্পানির সপ্তম বিশেষ সাধারণ সভা (ইজিএম) আহ্বান করা হয়েছে। সভাটি আগামী ১৮ অক্টোবর সকাল ১১টায় হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর এর রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।
আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি ২০২৪-২৫ হিসাব বছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে (জুলাই-মার্চ) কনফিডেন্স সিমেন্টের শেয়ারপ্রতি সমন্বিত আয় (ইপিএস) হয়েছে ৯ টাকা ৬৭ পয়সা, আগের হিসাব বছরে যা ছিল ৮ টাকা ৬ পয়সা (পুনর্মূল্যায়িত)।
আলোচ্য হিসাব বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ২ টাকা ৮৮ পয়সা, আগের হিসাব বছরে যা ছিল ৩ টাকা (পুনর্মূল্যায়িত)। ৩১ মার্চ ২০২৫ শেষে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি সমন্বিত নিট সম্পদমূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়িয়েছে ৮৩ টাকা ৪৪ পয়সা।
সর্বশেষ সমাপ্ত ২০২৩-২৪ হিসাব বছরে বিনিয়োগকারীদের ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে কোম্পানিটি। আলোচ্য হিসাব বছরে কনফিডেন্স সিমেন্টের ইপিএস হয়েছে ৮ টাকা ৭৩ পয়সা, আগের হিসাব বছরে যা ছিল ৩ টাকা ১৫ পয়সা (পুনর্মূল্যায়িত)। ৩০ জুন ২০২৪ শেষে কোম্পানিটির এনএভিপিএস দাঁড়িয়েছে ৭৪ টাকা ৭৫ পয়সায়।
সমাপ্ত ২০২২-২৩ হিসাব বছরে বিনিয়োগকারীদের ৫ শতাংশ নগদ ও ৫ শতাংশ স্টক লভ্যাংশ দিয়েছিল কনফিডেন্স সিমেন্ট। ওই সময়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছিল ৩ টাকা ৩১ পয়সা, আগের হিসাব বছরে যা ছিল ১ টাকা ৩৬ পয়সা (পুনর্মূল্যায়িত)। ৩০ জুন ২০২৩ শেষে কোম্পানিটির এনএভিপিএস দাঁড়ায় ৬৯ টাকা ৮৯ পয়সায়।
কনফিডেন্স সিমেন্টের সর্বশেষ সার্ভিল্যান্স রেটিং দীর্ঘমেয়াদে ‘ডাবল এ থ্রি’ এবং স্বল্পমেয়াদে ‘এসটি টু’। ৩০ জুন সমাপ্ত ২০২৪ হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন এবং অন্যান্য তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এ প্রত্যয়ন করেছে ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (সিআরএবি)।
১৯৯৫ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কনফিডেন্স সিমেন্টের অনুমোদিত মূলধন ১০০ কোটি টাকা ও পরিশোধিত মূলধন ৮৬ কোটি ২৫ লাখ ৪০ হাজার টাকা। রিজার্ভে রয়েছে ৪৯৩ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। কোম্পানিটির মোট শেয়ার সংখ্যা ৮ কোটি ৬২ লাখ ৫৩ হাজার ৭৯০টি।
এর মধ্যে উদ্যোক্তা-পরিচালকদের কাছে রয়েছে ৩০ দশমিক ৩৪ শতাংশ, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে ৩৭ দশমিক ৩৪ শতাংশ এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে বাকি ৩২ দশমিক ৩২ শতাংশ শেয়ার।