পুঁজিবাজারে তিন খাতের শেয়ারে ভর করে সূচক বড় উত্থান, বেড়েছে লেনদেন
স্পেশাল করেসপেন্ডেন্ট, শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন ব্যাংক-ওষুধ-রসায়ন ও আইটি খাতের শেয়ারে ভর করে সূচকের বড় উত্থান হয়েছে। তেমনি ব্যাংকের পাশাপাশি ওষুধ-রসায়ন ও আইটি খাতের শেয়ারে হঠাৎ সুবাতাস দেখা দিয়েছে।
নতুন করে ওষুধ-রসায়ন ও আইটি খাতের শেয়ারে আগ্রহ বাড়ছে বিনিয়োগকারীদের। ফলে ঘুরে ফিরে পুঁজিবাজারে সব সেক্টরের শেয়ারে লেনদেন বেড়েছে। সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ার দর ও টাকার পরিমানে লেনদেন বেড়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
একাধিক বিনিয়োগকারীরা বলেন, পুঁজিবাজারে ঘুরে ফিরে সব সেক্টরে প্রভাব বিস্তার করছে। ফলে লেনদেনের ধারাবাহিকতা দিন দিন বাড়ছে। তাছাড়া টানা দুই কার্যদিবস সূচক সামান্য কমলেও আজ তা ঘুরে দাঁড়িয়েছে জোরালোভাবে। বাজারে সূচক ও লেনদেন ইতিবাচক আচরনের ফলে আস্থা বাড়ছে বিনিয়োগকারীদের।
জানা গেছে, দিনশেষে ডিএসই ব্রড ইনডেক্স আগের দিনের চেয়ে ৭৪ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৫ হাজার ৫১৭ পয়েন্টে। আর ডিএসই শরিয়াহ সূচক ১৮ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ১ হাজার ২০৭ পয়েন্টে এবং ডিএসই ৩০ সূচক ৪০ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ২ হাজার ১৫৬ পয়েন্টে।
দিনভর লেনদেন হওয়া ৩৯৮ কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে ২৮১ টির, দর কমেছে ৮৬ টির এবং দর অপরিবর্তিত রয়েছে ৩১ টির। ডিএসইতে ১ হাজার ১৩২ কোটি ৩১ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। যা আগের কার্যদিবস থেকে ১৬০ কোটি ৭৯ লাখ টাকা বেশি। এর আগের দিন লেনদেন হয়েছিল ৯৭১ কোটি ৫২ লাখ টাকার ।
অপরদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ১৫৫ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ৩৫৭ পয়েন্টে। সিএসইতে ২৩৯ টি কোম্পানি লেনদেনে অংশ নিয়েছে। এসব কোম্পানির মধ্যে ১৫১ টির দর বেড়েছে, কমেছে ৬৬ টির এবং ২২ টির দর অপরিবর্তিত রয়েছে। সিএসইতে ২৪ কোটি ২৪ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে।