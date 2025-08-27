দীর্ঘ এক যুগ পর চলতি বছরেই পুঁজিবাজারে আসছে ২ সরকারি প্রতিষ্ঠান
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: দীর্ঘ এক যুগের অপেক্ষার পর অবশেষে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুঁজিবাজারে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। চলতি বছরের মধ্যেই অন্তত দুটি সরকারি প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত হবে বলে আশা করছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)। আগামী এক বছরের মধ্যে আরও অন্তত ১০টি রাষ্ট্রীয় কোম্পানিকে বাজারে আনার প্রস্তুতিও চলছে।
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নির্দেশে নেওয়া এই উদ্যোগকে বাজার বিশেষজ্ঞরা যুগান্তকারী বলে মনে করছেন। তাদের মতে, এই পদক্ষেপ বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরাতে এবং বাজারের গভীরতা বাড়াতে বড় ভূমিকা রাখবে। একই সঙ্গে সরকারি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।
ডিএসই সূত্র জানিয়েছে, ইউনিলিভার বাংলাদেশ, কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি (কাফকো), নেসলে বাংলাদেশ, সাইনোভিয়া, নোভার্টিস, সিনজেন্টা, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন, সিলেট গ্যাস ফিল্ডস, বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন, কর্ণফুলী গ্যাস কোম্পানি, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এবং জীবন বীমা কর্পোরেশনসহ প্রায় ২০টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা চলছে।
ইতোমধ্যেই সরকারি ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাসেনসিয়াল ড্রাগসকে তালিকাভুক্ত করার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানির সঙ্গেও প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানটি বাজারে আসার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে।
বর্তমানে পুঁজিবাজারে মাত্র ২০টি সরকারি কোম্পানি তালিকাভুক্ত রয়েছে, যা মোট বাজার মূলধনের মাত্র ৭ দশমিক ৮১ শতাংশ। সর্বশেষ ২০১২ সালে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান বাজারে আসে। এরপর থেকে নতুন কোনো কোম্পানি না আসায় খাতটি কার্যত স্থবির হয়ে পড়ে। বাজার সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, নতুন এই উদ্যোগ বাজারে বিনিয়োগ বাড়াতে এবং দীর্ঘদিনের আস্থাহীনতা কাটাতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু নতুন প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত করলেই হবে না; বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরাতে বাজারে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, নীতিমালা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন এবং হয়রানি কমানো জরুরি। একই সঙ্গে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বোঝাতে হবে যে শেয়ারবাজারে আসা তাদের দীর্ঘমেয়াদি সুনাম ও স্থায়িত্ব বাড়াবে।