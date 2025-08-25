ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের ৮১৯ কোটি টাকার শেয়ার হস্তান্তরে নিষেধাজ্ঞা
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংক খাতের কোম্পানি ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন আহমেদ ও তার ছেলে সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান সায়েম আহমেদের নামে থাকা প্রায় ২০ কোটি শেয়ার হস্তান্তরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন আদালত।
এই শেয়ারের বাজারমূল্য প্রায় ৮১৯ কোটি টাকা, যা ব্যাংকটির মোট শেয়ারের প্রায় ২৩ শতাংশ। গত রোববার ঢাকার অর্থঋণ আদালত-৫ এর বিচারক মুজাহিদুর রহমান এই আদেশ দেন। ব্যাংক এশিয়ার দায়ের করা একটি খেলাপি ঋণ মামলার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।
আদালতে উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী, সাহাবুদ্দিন আহমেদ ও তার ছেলে সায়েম আহমেদ ব্যক্তিগত গ্যারান্টির ভিত্তিতে ব্যাংক এশিয়া থেকে প্রায় ১২৯ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। তবে এর বিপরীতে কোনো স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখা হয়নি। দুই দফা পুনঃতফসিলের পরও ঋণ পরিশোধ না করায় ব্যাংক এশিয়া আদালতের কাছে শেয়ার অবরুদ্ধের আবেদন জানায়।
আদালতের আদেশে বলা হয়, বাবার নামে রয়েছে ১৭ কোটি ৭৬ লাখ ২৯ হাজার ৭৯৪টি শেয়ার, যার বাজারমূল্য ৭৩০ কোটি টাকার বেশি। অন্যদিকে, ছেলের নামে রয়েছে দুই কোটি ১৭ লাখ ৩৮ হাজার ৩৩৭টি শেয়ার, যার বাজারমূল্য প্রায় ৮৯ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে তাদের নামে মোট ১৯ কোটি ৯৩ লাখের বেশি শেয়ার রয়েছে, যার মূল্য ৮১৯ কোটিরও বেশি।
শেয়ার হস্তান্তর রোধে আদালতের আদেশের অনুলিপি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি), ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই), ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের কোম্পানি সেক্রেটারি ও সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ হাউসে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি দুটি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া কেন এই শেয়ার অবরুদ্ধ থাকবে না, তা জানতে আদালত ব্যাংক এশিয়াকে ১৫ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে নির্দেশ দিয়েছে।