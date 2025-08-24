শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজার স্থিতিশীলতা এবং বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষায় নতুন পদক্ষেপ নিচ্ছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) ৯৬৮তম কমিশন সভায় ‘বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্জিন) বিধিমালা, ২০২৫’ এর খসড়া অনুমোদন করা হয়েছে।
কমিশনের চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এই খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়। বিএসইসি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের সুপারিশ এবং প্রান্তিক বিনিয়োগকারীদের সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে এ খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। মার্জিন অর্থায়নে পুঁজিবাজারে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি, ক্রেডিট ঝুঁকি, পদ্ধতিগত ঝুঁকিসহ অন্যান্য ঝুঁকি হ্রাসে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে যথাযথ অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা ও সুশাসন নিশ্চিতকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
বিধিমালার খসড়া ইতোমধ্যে বিএসইসি’র ওয়েবসাইট ও জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ করে জনমত যাচাইয়ের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। অংশীজন, বিনিয়োগকারী ও সাধারণ জনগণের পরামর্শ, মতামত ও আপত্তি আহ্বান করেছে কমিশন।
সংশ্লিষ্টদের মতামত গ্রহণ শেষে সার্বিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে বিধিমালাটি চূড়ান্ত করা হবে। এরপর এটি সরকারি গেজেটে প্রকাশ করে কার্যকর করবে বিএসইসি।