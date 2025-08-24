পুঁজিবাজারে বস্ত্র ও বীমা খাতের শেয়ারে সুবাতাস বইছে, ডিএসইতে বছরের সর্বোচ্চ লেনদেন
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা ও ধসের পর দেশের পুঁজিবাজারে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ফলে টানা তিন কার্যদিবস দরপতনের পর সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূচকের উত্থানে লেনদেন শেষ হয়েছে। মুলত ভালো মৌল ভিত্তি শেয়ারে ভর করে পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতার আভাস দিচ্ছে। তেমনি বস্ত্র ও বীমা খাতের শেয়ারে নতুন করে সুবাতাস দেখা দিয়েছে। ফলে বিনিয়োগকারীরা ফের বাজারমুখী হচ্ছে, ধীরে ধীরে আস্থা ফিরতে শুরু করছে।
এদিকে অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিটের দাম বাড়ার পাশাপাশি প্রতিনিয়ত লেনদেনের গতি বাড়তে শুরু করেছে। লেনদেন বেড়ে ডিএসইতে এক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ লেনদেন হয়েছে। এর আগে জুলাইয়ের শুরুতে পুঁজিবাজারে টানা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যায়। তবে আগস্টে সূচকের উঠানামার মধ্যে লেনদেন চললেও বাজারে স্থিতিশীলতা ফেরার একটি সংকেত হিসেবে দেখা হচ্ছে। যদিও আজ বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারদর কমেছে, তবুও বাজারে সার্বিক লেনদেনের গতি ও সূচকের উত্থান বিনিয়োগকারীদের জন্য আশাব্যঞ্জক খবর।
বাজার বিশ্লেষকদের মতে, পুঁজিবাজারে সূচকের উঠানামার মধ্যে দিয়ে স্থিতিশীলতার পথে হাঁটছে। রেকর্ড লেনদেন প্রমাণ করে বিনিয়োগকারীরা বাজারের প্রতি আবারও আস্থা রাখতে শুরু করেছেন। বাজারের এ গতি অব্যাহত থাকলে বাজারবিমুখ বিনিয়োগকারীরা ফের বাজারমুখী হবে। এছাড়া সামনের দিনগুলোতে বাজার আরও স্থিতিশীল হয়ে নতুন বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করবে।
এদিকে সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ার দর কমেছে। তবে টাকার পরিমানে লেনদেন বেড়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। জানা গেছে, দিনশেষে ডিএসই ব্রড ইনডেক্স আগের দিনের চেয়ে ১৪ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৫ হাজার ৩৮৯ পয়েন্টে। আর ডিএসই শরিয়াহ সূচক.৮১ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ১ হাজার ১৭৯ পয়েন্টে এবং ডিএসই ৩০ সূচক ১২ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ২ হাজার ১০১ পয়েন্টে।
দিনভর লেনদেন হওয়া ৪০০ কোম্পানি ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে ১৮৪ টির, দর কমেছে ১৯০ টির এবং দর অপরিবর্তিত রয়েছে ২৬ টির। ডিএসইতে ১ হাজার ২০০ কোটি ২৬ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছে। যা আগের কার্যদিবস থেকে ৪৩৩ কোটি ৪৮ লাখ টাকা বেশি। এর আগের দিন লেনদেন হয়েছিল ৭৬৬ কোটি ৭৮ লাখ টাকার ।
অপরদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৩২ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ৫৭ পয়েন্টে।সিএসইতে ২৪৩ টি প্রতিষ্ঠান লেনদেনে অংশ নিয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১১১ টির দর বেড়েছে, কমেছে ১১৭ টির এবং ১৫ টির দর অপরিবর্তিত রয়েছে। সিএসইতে ২০ কোটি ৪০ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে।