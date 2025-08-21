পুঁজিবাজার স্থিতিশীলতা তহবিল নিশ্চিত করতে অর্থমন্ত্রণালয়ের নয়া উদ্যোগ
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে দীর্ঘদিন ধরে কাঠামোগত দুর্বলতা ও ব্যবস্থাপনার ঘাটতির কারণে সমালোচিত সিএমএসএফকে নতুনভাবে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠকে তহবিলটি আরও কার্যকর ও স্বচ্ছ করার জন্য বেশ কিছু প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছে।
প্রস্তাবিত ২০২৫ সালের আইনের আওতায় সিএমএসএফকে একটি বিধিবদ্ধ তহবিল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এর ফলে তহবিলের কাঠামো, ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক কার্যক্রম আরও সুসংগঠিত হবে এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে। নতুন পরিকল্পনায় সাত সদস্যের একটি পর্ষদ গঠন করা হবে, যার নেতৃত্বে থাকবেন বিএসইসি চেয়ারম্যান। এপর্ষদে অর্থ মন্ত্রণালয়, ডিএসই, সিএসই ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার প্রতিনিধিরাও থাকবেন।
তহবিলের জনবল পুনর্গঠন করা হবে এবং এর অফিস বিএসইসি বা বিএএনএম-এর অধীনে পরিচালিত হবে, যা পরিচালন ব্যয় কমাবে। সিএমএসএফ থেকে উপার্জিত অর্থ বিনিয়োগ শিক্ষা ও বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যবহার করা হবে। এছাড়া এটি একটি কেন্দ্রীয় ডিভিডেন্ড বিতরণ কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করবে, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য টিডিএস ব্যবস্থাকে সহজ করবে।
বর্তমানে সিএমএসএফ ইস্যুকারী কোম্পানিগুলো থেকে নগদ ৬৯৭ কোটি ১০ লাখ টাকা এবং শেয়ার ডিভিডেন্ড হিসেবে ১৪ কোটি ৩৭ লাখ শেয়ার পেয়েছে। তবে এর মধ্যে সামান্য অংশই বিনিয়োগকারীদের দাবি মেটাতে ব্যবহার হয়েছে। সম্প্রতি অর্থ মন্ত্রণালয় তহবিলে থাকা প্রায় ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়েছিল। তবে বিএসইসি এটি প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ এই অর্থ সরাসরি বিনিয়োগকারীদের জন্য নির্ধারিত, তাই তা সরকারি খাতে নেওয়া আইনত সম্ভব নয়।
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, প্রস্তাবিত সংস্কারগুলো বাস্তবায়িত হলে সিএমএসএফ-এর কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের শেয়ারবাজারের স্থিতিশীলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।