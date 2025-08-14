শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মিউচুয়াল ফান্ড খাতের কোম্পানি গ্রামীণ ওয়ানঃ স্কিম টু মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটধারীদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েেেছ। গত ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য ফান্ডের ইউনিটধারীদেরকে ৭.৫০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেওয়া হবে। অর্থাৎ ইউনিট প্রতি ৭৫ পয়সা লভ্যাংশ পাবেন ফান্ডটির ইউনিটধারীরা। কোম্পানি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, সর্বশেষ বছরে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৮১ পয়সা। আগের বছরই ইপিইউ ৬৫ পয়সা ছিল। আলোচিত সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি ক্যাশ ফ্লো ছিল ৮৬ পয়সা। আগের বছর ক্যাশ ফ্লো ৬১ পয়সা ছিল।
ঘোষিত লভ্যাংশ প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণে রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ সেপ্টেম্বর। ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে এইমস অব বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড।