শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) তালিকাভুক্ত হতে পারছে না চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)। তালিকাভুক্তি চেয়ে সিএসইর একটি আবেদন নাকচ করে দিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) অনুষ্ঠিত বিএসইসির ৯৬৭তম কমিশন বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিন গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
কিছু কারণে এই আবেদন নাকচ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। এসব কারণের মধ্যে রয়েছে, সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো কোম্পানির শেয়ার সরাসরি স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত করার ওপর নিষেধাজ্ঞার কথা উল্লেখ করেছে বিএসইসি।
সেইসাথে ২০ শতাংশ প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এবং ১৫ শতাংশ পাবলিক প্লেসমেন্টের মাধ্যমে শেয়ার অফলোড বা তালিকাভুক্ত করার বিষয়টি ‘এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩’ এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। আবেদন বাতিলের কারণ হিসেবে আরও বলা হয়, আবেদনের সঙ্গে ইনফরমেশন ডকুমেন্ট বা প্রসপেক্টাস সংযুক্ত করা হয়নি।
এছাড়াও পরিচালনা পর্ষদ সভা এবং শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের কপি সংযুক্ত করা হয়নি বলেও জানায় বিএসইসি। বিএসইসি সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ তাদের ব্লক থাকা ৩৫ শতাংশ শেয়ার ডিএসইতে তালিকাভুক্ত করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিল। তবে উল্লেখিত সুনির্দিষ্ট কারণে তা নামঞ্জুর করেছে কমিশন।