পুঁজিবাজার শক্তিশালী করতে ভালো মৌলভিত্তি সম্পন্ন কোম্পানির বিকল্প নেই: রাশেদ মাকসুদ
স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ একèচেঞ্জ কমিশন বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ বলেন, পুঁজিবাজারে ভালো ও মৌল ভিত্তি কোম্পানিকে তালিকাভুক্ত করতে হবে। নতুন আইপিও রুলসের মাধ্যমে আরো বেশি প্রফেশনাল ও বিশ্বমানের পদ্ধতিতে প্রাইস ডিসকভারির সুযোগ তৈরি হয়েছে। বুধবার বিএসইসি ভবনে বিএসইসির সাথে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল) এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উক্ত সভায় বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ সভাপতিত্ব করেন এবং সিডিবিএল এর পক্ষে সিডিবিএল এর চেয়ারম্যান তপন চৌধুরী নেতৃত্ব দেন। এতে পুঁজিবাজারের অটোমেশন, কাঠামোগত আধুনিকায়ন, কেওয়াইসি সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট, সার্ভেইল্যান্স যুগোপযোগীকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিতকরণসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।
তিনি বলেন, পুঁজিবাজারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিডিবিএল এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কেওয়াইসি সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট ও সার্ভেইল্যান্স যুগোপযোগীকরণসহ পুঁজিবাজারের উন্নয়নে সিডিবিএলকে লিডারশিপ রোলে দেখতে চায় বিএসইসি। এসময় মিউচুয়াল ফান্ড খাতের উন্নয়নের জন্য সিডিবিএলকে কাস্টডিয়ানের মতো নতুন ভূমিকায়ও কমিশন দেখতে চায় বলে উল্লেখ করেন তিনি।
এসময় সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল) এর চেয়ারম্যান তপন চৌধুরী বলেন, দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের জন্য কোম্পানিগুলোর শেয়ারবাজারে আসা উচিত। পুঁজিবাজারের উন্নয়নে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল) এর পক্ষ থেকে সব ধরণের সহযোগিতা করা হবে।
উক্ত সভায় বিএসইসি’র কমিশনার মুহাম্মদ মোহসিন চৌধুরী, মোঃ আলী আকবর, ফারজানা লালারুখ ও মোঃ সাইফুদ্দিন এবং সিডিবিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আবদুল মোতালেব, চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার ও কোম্পানি সচিব মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, বিএসইসির নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দসহ আরো অনেকে উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।