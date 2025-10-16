ইপিএস ও লভ্যাংশ সংক্রান্ত বোর্ড সভা ঘোষণা ১৩ কোম্পানির
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ১৩ কোম্পানির ইপিএস ও লভ্যাংশ সংক্রান্ত বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে চার কোম্পানির তৃতীয় প্রান্তিকের বোর্ড সভা তারিখ ঘোষণা করলেও এক কোম্পানি প্রথম প্রান্তিকের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করছে। ডিএসই সূত্রে জানা গেছে।
কোম্পানিগুলো হলো: তাকাফুল ইন্সুরেন্স লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২১ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে সন্ধা ৬ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
এশিয়া ইন্সুরেন্স পিএলসি: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
সেনা ইন্সুরেন্স পিএলসি: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৩ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ৩টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
সামিট পাওয়ার লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২২ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ৩ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
নাভানা ফার্মা পিএলসি: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ৩ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
ইফাদ অটোস পিএলসি: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
তিতাস গ্যাস পিএলসি: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে সন্ধা ৬ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
কোহিনুর কেমিক্যালস লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ৩ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
ন্যাশনাল পলিমার পিএলসি: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বেলা ১২ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
সোনারগাঁও টেক্সটাইল লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ৩ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
বেঙ্গল উইন্ডসোর লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল সাড়ে ৪ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
রেনেটা ফার্মা পিএলসি: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ৩ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে। পাশাপাশি কোম্পানির প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।