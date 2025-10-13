শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রকৌশল খাতের কোম্পানি বাংলাদেশ ল্যাম্পস ২০২৫ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এছাড়া কোম্পানিটি প্রথম প্রান্তিক প্রকাশ করেছে। তবে প্রথম প্রান্তিকে কোম্পানিটি লোকসানে। ডিএসই সূত্রে জানা গেছে।

জানা যায়, সমাপ্ত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি লোকসান হয়েছে ৬ টাকা ২২ পয়সা, যা আগের অর্থবছরে ছিল ১২ টাকা ৭৬ পয়সা। ৩০ জুন ২০২৫ শেষ হওয়ার সময় কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়িয়েছে ৩৯ টাকা ৯৩ পয়সা।

আলোচ্য সময়ে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি নগদ কার্যকরি প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) হয়েছে মাইনাস ১৩ টাকা ৮৬ পয়সা, যা আগের অর্থবছরে ছিল মাইনাস ১৮ টাকা ৮৭ পয়সা। আগামী ১১ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত করার পরিকল্পনা করেছে। এ সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ নভেম্বর।

এদিকে আলোচ্য প্রান্তিকে কোম্পানিটির প্রথম প্রান্তিকে শেয়ারপ্রতি লোকসান হয়েছে ১ টাকা ১৯ পয়সা, যেখানে আগের বছরের একই সময়ে লোকসান হয়েছিল ৫ টাকা ৫৯ পয়সা। আলোচ্য সময় কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি নগদ কার্যকর প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) দাঁড়িয়েছে ৫ টাকা ১৪ পয়সা,

যা গত বছরের একই সময়ের মাইনাস ২০ টাকা ৮০ পয়সা থেকে বড় ধরনের উন্নতি নির্দেশ করে। তবে শেয়ারপ্রতি সম্পদমূল্য (এনএভিপিএস) কমে দাঁড়িয়েছে ১৮ টাকা ১৭ পয়সায়, যেখানে আগের বছর একই সময়ে তা ছিল ৪৬ টাকা ৭৪ পয়সা।