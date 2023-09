শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে ভুল কিংবা বিভ্রান্তিকর তথ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকার উপর গুরুত্বারোপ করা এবং তথ্যের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্টদের আরো উদ্যোগী হতে বলেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কমিশনার ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ।

আজ শনিবার (৯ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন’র (বিএসইসি) উদ্যোগে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর কর্মকর্তাদের জন্য ‘Public Awareness Program on Act, Rules & Guidelines of Right to Information’ শীর্ষক কর্মশালায় ভার্চুয়ালি যোগদান করে সমাপনী বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

কর্মশালাটি চট্টগ্রাম শহরের ‘হোটেল সৈকত’-এ বেলা ১১:০০ টায় শুরু হয়। এসময় চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কমিশনার ড. রুমানা ইসলাম কর্মশালার উদ্বোধন করেন এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

ড. রুমানা ইসলাম বলেন, তথ্য প্রাপ্তি রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের অধিকার এবং তথ্য অধিকার আইনের সফল ও যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে এবং জনগনের অধিকার ও সুশাসন নিশ্চিত হবে।তথ্য অধিকার আইন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকলকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

স্বাগত বক্তব্যের পর বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অর্ডিন্যান্স, আইন ও বিধিমালার প্রেক্ষাপটে তথ্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর তথ্য বহুল প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন বিএসইসি’র নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম। এরপর বিএসইসি’র উপপরিচালক জনাব জিয়াউর রহমান তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে তথ্য অধিকার আইন, বিধি ও গাইড লাইন নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

এ সময় তথ্য অধিকার আইনের আলোকে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের প্রেক্ষাপটে তথ্যের উপযোগিতা এবং তথ্য প্রদান ও প্রাপ্তির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে অংশগ্রহণ কারীদের বিস্তারিত ধারণা দেয়া হয়। প্রেজেন্টেশন উপস্থাপনার পর তথ্য অধিকারের নানা দিক নিয়ে অংশ গ্রহণকারীদের প্রশ্নের ভিত্তিতে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. গোলাম ফারুক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।