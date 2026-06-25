শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বস্ত্র খাতের কোম্পানি রিং শাইন টেক্সটাইল লিমিটেডের প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (আইপিও) প্রসপেক্টাসে ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়ার অভিযোগে মার্চেন্ট ব্যাংক সিএপিএম অ্যাডভাইজরির নিবন্ধন সনদ বাতিলের কার্যক্রম শুরু করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।

একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির গ্রাহকদের বেনিফিশিয়ারি ওনার্স (বিও) হিসাবে থাকা শেয়ার অন্য হিসাবে স্থানান্তরের জন্য সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেডকে (সিডিবিএল) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর আগে একই অভিযোগে গত বছরের ১০ জুলাই সিএপিএম অ্যাডভাইজরির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানিয়া শারমিনকে পুঁজিবাজারে পাঁচ বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল কমিশন।

বিএসইসির নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আবুল কালাম গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সিএপিএম অ্যাডভাইজরির বিরুদ্ধে আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতাও নেই। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে মার্চেন্ট ব্যাংকটির নিবন্ধন সনদ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, রিং সাইন টেক্সটাইলের আইপিও প্রসপেক্টাস যৌথভাবে প্রস্তুত করেছিল সিএপিএম অ্যাডভাইজরি ও কোম্পানিটি। পরবর্তীতে তদন্ত কমিটি ও বিশেষ তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে প্রসপেক্টাসে ভুয়া তথ্য দেওয়ার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। এ ঘটনায় সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে একাধিক শুনানি শেষে গত ৫ মে অনুষ্ঠিত কমিশন সভায় সিএপিএম অ্যাডভাইজরির নিবন্ধন সনদ বাতিলের কার্যক্রম শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানটির ১৬৯ জন সক্রিয় গ্রাহকের বিও হিসাবে থাকা সিকিউরিটিজ ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট লিংক বিও হিসাবে স্থানান্তরের জন্য সিডিবিএলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গ্রাহকদের স্বার্থ সুরক্ষায় গত ৫ এপ্রিল সিডিবিএলের কাছ থেকে সক্রিয় গ্রাহকদের তালিকা সংগ্রহ করেছিল কমিশন। পুরো প্রক্রিয়ায় সিএপিএম অ্যাডভাইজরিকেও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিএসইসির মতে, প্রসপেক্টাসে ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়ার ঘটনা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) বিধিমালা, ২০১৫ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯-এর ধারা ২২ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

তদন্ত প্রতিবেদন, এনফোর্সমেন্ট বিভাগের শুনানি, কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব এবং কমিশনের বিভিন্ন সভার সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে বিএসইসির চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, সিডিবিএলকে পাঠানো আরেক চিঠিতে বিএসইসি জানিয়েছে, গ্রাহকদের স্বার্থ সুরক্ষার অংশ হিসেবে তাদের বিও হিসাবে থাকা সিকিউরিটিজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্থানান্তর নিশ্চিত করে কমিশনে প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। এরপরই সিএপিএম অ্যাডভাইজরির মার্চেন্ট ব্যাংকার নিবন্ধন সনদ বাতিলের চূড়ান্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।