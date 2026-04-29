এক নজরে ৪২ কোম্পানির তৃতীয় প্রান্তিকের মুনাফা প্রকাশ
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ৪২ কোম্পানি চলতি হিসাব বছরের (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ডিএসই ও কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হচ্ছে:
খান ব্রাদার্স: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ২১ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ৮ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ৫৭ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ১৫ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ১২ টাকা ২ পয়সা।
স্কয়ার ফার্মা: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৬ টাকা ৭৩ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ৬ টাকা ৮৩ পয়সা আয় হয়েছিল।অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ২৩ টাকা ২৯ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ২১ টাকা ১৫ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ১৬৯ টাকা ৭৯ পয়সা।
গ্লোবাল হেভি কেমিক্যাল: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ৯৮ পয়সা লোকসান হয়েছে। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ৭ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ২ টাকা ৪৭ পয়সা লোকসান হয়েছে। গতবছর একই সময়ে ১ টাকা ৪ পয়সা লোকসান হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৬৯ টাকা ৪৩ পয়সা।
ঢাকা ডাইং: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ১ টাকা ২৪ পয়সা লোকসান হয়েছে। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ১ টাকা ৬৩ পয়সা লোকসান হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ৪৩ টাকা ৯৫ পয়সা লোকসান হয়েছে। গতবছর একই সময়ে ৩ টাকা ৭২ পয়সা লোকসান হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট দায় ছিল ১৮ টাকা ২৩ পয়সা।
ডরিন পাওয়ার: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ১ টাকা ১১ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ১ টাকা ৪ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ৪ টাকা ১৬ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ৩ টাকা ৫ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৫৬ টাকা ২৬ পয়সা।
এসিআই: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ৪ টাকা ৯১ পয়সা লোকসান হয়েছে। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ১ টাকা ১২ পয়সা লোকসান হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির লোকসান হয়েছে ৪ টাকা ১৮ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ৯ টাকা ১১ পয়সা লোকসান হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৮৫ টাকা ৭৮ পয়সা।
ওইম্যাক্স: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ২৯ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ২০ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ১৫ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ৬৫ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৩ টাকা ৪২ পয়সা।
ইউনাইটেড পাওয়ার: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) সমন্বিতভাবে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৪ টাকা ৬৯ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ৭ টাকা ২১ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির সমন্বিত ইপিএস হয়েছে ১৪ টাকা ৬৯ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ১৫ টাকা ১৭ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৮২ টাকা ৮ পয়সা।
ডেসকো: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ৮১ পয়সা লোকসান হয়েছে। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ১ টাকা ৮৩ পয়সা লোকসান হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ১ টাকা ৪৬ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ১ টাকা ৯৮ পয়সা লোকসান হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৩৯ টাকা ৫ পয়সা।
বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার লিমিটেড: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ১ টাকা ৪৩ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ৮৭ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ২ টাকা ৮৬ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ৭৪ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৩০ টাকা ৩৪ পয়সা।
ফার ইস্ট নিটিং এন্ড ডাইং ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি: চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি,২৬-মার্চ,২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি লোকসান হয়েছে ০৮ পয়সা। গত অর্থবছরের একই সময়ে শেয়ার প্রতি আয় ছিল ৭২ পয়সা। অপরদিকে তিন প্রান্তিকে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) লোকসান হয়েছে ৯৯ পয়সা। গত অর্থবছরের একই সময়ে শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) ছিল ১ টাকা ৪৫ পয়সা। ৩১ মার্চ ২০২৬ শেষে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি সম্পদ (এনএভি) হয়েছে ১৯ টাকা ২৩ পয়সা।
কোহিনূর কেমিক্যাল কোম্পানি বাংলাদেশ: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে ৪ টাকা ১৮ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ৪ টাকা ১৪ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ১২ টাকা ২৮ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ১০ টাকা ৩৯ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৬৫ টাকা ২৭ পয়সা।
কেডিএস এক্সেসরিজ: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে ৫২ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ৫১ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ১ টাকা ৫২ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ১ টাকা ৫৬ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ২৮ টাকা ২৩ পয়সা
ওরিয়ন ফার্মা: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ৬৫ পয়সা লোকসান হয়েছে। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ২ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ৯৫ পয়সা লোকসান হয়েছে। গতবছর একই সময়ে ১৮ পয়সা লোকসান হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৮৫ টাকা ৪৬ পয়সা।
ওরিয়ন ইনফিউশন: চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি,২৬-মার্চ,২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি কনসুলেটেড আয় হয়েছে ২৭ পয়সা। গত অর্থবছরের একই সময়ে শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) ছিল ৩৭ পয়সা। অপরদিকে তিন প্রান্তিকে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ১ টাকা ৪২ পয়সা। গত অর্থবছরের একই সময়ে শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) ছিল ১ টাকা ৪০ পয়সা। ৩১ মার্চ ২০২৬ সমাপ্ত প্রান্তিকে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১৬ টাকা ২১ পয়সা।
এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিজ: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে ১ টাকা ৩৯ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ৭৫ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ৩ টাকা ৯৭ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ১ টাকা ৭১ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৫৭ টাকা ৪৬ পয়সা।
এমজেএল বাংলাদেশ পিএলসি: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে ২ টাকা ৫ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ১ টাকা ৪৩ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ৬ টাকা ৪০ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ৭ টাকা ৭৩ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৫৪ টাকা ৭৯ পয়সা।
সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে ২৯ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ২৬ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ৯৬ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ৮৭ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ২২ টাকা ৩৯ পয়সা।
পেনিনসুলা চিটাগং: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ১৩ পয়সা লোকসান হয়েছে। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ১ পয়সা লোকসান হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ৯ পয়সা লোকসান হয়েছে। গতবছর একই সময়ে ৪০ পয়সা লোকসান হয়েছিল হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ২৭ টাকা ৭৬ পয়সা।
স্কয়ার টেক্সটাইলস পিএলসি: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ২৯ পয়সা লোকসান হয়েছে। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ১ টাকা ২৭ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ১ টাকা ৫৪ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ৫ টাকা ১০ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৫৪ টাকা ২০ পয়সা।
ইস্টার্ন কেবলস: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ১ টাকা ৭৪ পয়সা লোকসান হয়েছে। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ১ টাকা ৩১ পয়সা লোকসান হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ৩ টাকা ৭০ পয়সা লোকসান হয়েছে। গতবছর একই সময়ে ৩ টাকা ৪৫ পয়সা লোকসান হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৩৩৬ টাকা ৮০ পয়সা।
মুন্নু এগ্রো অ্যান্ড জেনারেল মেশিনারিজ: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ২৭ পয়সা লোকসান হয়েছে। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ৭৪ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ১৭ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ১ টাকা ৭৬ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ১১০ টাকা ৬৮ পয়সা।
মুন্নু সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ৭ পয়সা লোকসান হয়েছে। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ১ টাকা ২ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ২৪ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ১ টাকা ২৩ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৮০ টাকা ১৮ পয়সা।
মনোস্পুল বাংলাদেশ পিএলসি: চলতি হিসাববছরের তিন প্রান্তিক (জুলাই’২৫-মার্চ’২৬) মিলিয়ে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে ৩ টাকা ৯ পয়সা (ডাইলুটেড)। গতবছর একই সময়ে ৩ টাকা আয় হয়েছিল।
প্রথম তিন প্রান্তিকে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ক্যাশফ্লো ছিল ২ টাকা ২৬ পয়সা (ডাইলুটেড), যা আগের বছর একই সময়ে ছিল মাইনাস ৩ টাকা ৩৪ পয়সা। গত ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৪১ টাকা ৮১ পয়সা।
টেকনো ড্রাগস: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে ৩১ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ৩৩ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ১ টাকা ১৮ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ১ টাকা ৪১ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৩১ টাকা ৩৮ পয়সা।
তশরিফা ইন্ডাস্ট্রিজ: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে ৮ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ২০ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ২৫ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ৪৭ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৩১ টাকা ৩৭ পয়সা।
ফার্মা এইডস: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে ৬ টাকা ১১ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ৪ টাকা ৪৫ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ২০ টাকা ২০ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ১৫ টাকা ৭৭ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ১৫৫ টাকা ৫৫ পয়সা।
একমি ল্যাবরেটিজ: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে ৩ টাকা ৩০ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ২ টাকা ৮১ পয়সা আয় হয়েছিল।
অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ৯ টাকা ৪০ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ৮ টাকা ২৮ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ১৩২ টাকা ২৭ পয়সা।
খুলনা পাওয়ার: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে ২২ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ৫ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ৭৩ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ১৩ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ১৯ টাকা ৬১ পয়সা।
মীর আক্তার হোসেন : চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে ৬ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ২৭ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ৬৬ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ১ টাকা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৫১ টাকা ৬৩ পয়সা।
ভিএফএস থ্রেডস ডাইং: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে ১ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ৪ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ৩ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ১০ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ২০ টাকা ৩৫ পয়সা।
সোনারগাঁও টেক্সটাইল: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি ৩ পয়সা লোকসান হয়েছে। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ২২ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির লোকসান হয়েছে ১৯ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ৩ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ১৮ টাকা ১৬ পয়সা।
মাগুরা মাল্টিপ্লেক্স : চলতি হিসাববছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে (জুলাই’২৫-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ২ টাকা ৪ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ৩ টাকা ২১ পয়সা আয় হয়েছিল।
মেঘনা পেট্রোলিয়াম : চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে ১২ টাকা ৯২ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ১০ টাকা ২৪ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ৪১ টাকা ৫১ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ৩৮ টাকা ৬ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৩০০ টাকা ২ পয়সা।
ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি পিএলসি: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ঊচঝ) হয়েছে ৮ টাকা ৩৯ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ১১ টাকা ৭৬ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ১৯ টাকা ২৯ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ২০ টাকা ৯০ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৩৬৬ টাকা ৮০ পয়সা।
এডিএন টেলিকম পিএলসি: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) সমন্বিতভাবে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ঊচঝ) হয়েছে ৬২ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ৫৫ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির সমন্বিত ইপিএস হয়েছে ১ টাকা ৮৬ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ২ টাকা ৮ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৩৩ টাকা ৬৮ পয়সা।
প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস পিএলসি: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে ২১ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ৩১ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ১ টাকা ৯৯ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ৬৭ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৬৫ টাকা ৫০ পয়সা।
ক্রাউন সিমেন্ট পিএলসি: চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৬-মার্চ’২৬) কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (হয়েছে ৯১ পয়সা। গত বছর একই সময়ে শেয়ার প্রতি ২ টাকা ৩ পয়সা আয় হয়েছিল। অন্যদিকে তিন প্রান্তিক মিলিয়ে কোম্পানিটির ইপিএস হয়েছে ১ টাকা ৭০ পয়সা। গতবছর একই সময়ে ৩ টাকা ৫৬ পয়সা আয় হয়েছিল। গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৬২ টাকা ২৮ পয়সা।