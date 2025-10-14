১২ কোম্পানির ইপিএস ও লভ্যাংশের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ১২ কোম্পানির ইপিএস ও লভ্যাংশ সংক্রান্ত বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে চার কোম্পানির তৃতীয় প্রান্তিকের বোর্ড সভা ও দুই কোম্পানি প্রথম প্রান্তিকের বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করেছে। বাকী ৭ কোম্পানির লভ্যাংশ সংক্রান্ত বোর্ড সভা ঘোষণা করবে। ডিএসই সূত্রে জানা গেছে। কোম্পানিগুলো হলো:
ইনফরমেশন টেকনোলজি কনসালট্যান্ট (আইটিসি) পিএলসি: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ৩ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪ টা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
ডরিন পাওয়ার জেনারেশন অ্যান্ড সিস্টেমস লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৩ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ৩ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
শমরিতা হাসপাতাল লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২১ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে সন্ধা ৭ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে। এছাড়া আলোচিত সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই’২৫-সেপ্টেম্বর’২৫) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।
ডিবিএইচ ফাইন্যান্স পিএলসি: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ১৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৩ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই’২৫-সেপ্টেম্বর’২৫) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা শেষে প্রকাশ করা হবে।
লিন্ডে বাংলাদেশ: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
ন্যাশনাল হাউজিং: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ১৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল সারে ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
ইসলামিক ফাইন্যান্স: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী আগামী ১৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
কেডিএস এক্সেসরিস: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২ টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।
কুইন সাউথ টেক্সটাইল: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ইপিএস প্রকাশ করা হবে।
ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক: কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড সভা আগামী ২১ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠিত হবে। আলোচিত সভায় কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হবে।