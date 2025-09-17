রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের একের পর এক অভিযোগের ফিরিস্তি এবার ৬৯ কোটি টাকার গরমিল
শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিমা খাতের কোম্পানি রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. গোলাম কিবরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। তিনি অনিয়মকে নিয়ম বলে চালিয়ে যাচ্ছেন। কোন কিছু তোয়াক্কা করছেন না। তার অনিয়মগুলো যেন নিয়মে পরিনত হয়েছে। ফলে জাল-জালিয়াতি, অনিয়ম, দুর্নীতি ও ভুয়া বিল-ভাউচারের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের সিইও গোলাম কিবরিয়ার বিরুদ্ধে।
এর মধ্যে আইন লঙ্ঘন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অনিয়মের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন তিনি। গোলাম কিবরিয়া অনিয়ম ও অনৈতিক পন্থায় অত্যন্ত সুক্ষ্ম এবং সুপরিকল্পিতভাবে আত্মসাত করেছেন কোম্পানির কোটি কোটি টাকা। যার ফলে হুমকির মুখে পড়েছে রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ১২ লাখ গ্রাহকের শত শত কোটি টাকার আমানত।
ফলে নানান সমস্যায় বিপদগ্রস্ত রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের আর্থিক হিসাবে বড় ধরনের অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। সর্বশেষ ২০২৪ সালের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্রায় ৬৯ কোটি টাকার গরমিলের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন নিরীক্ষক।
কোম্পানিটির নিরীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর কোম্পানিটি ব্যাংক বুক/লেজারে নগদ অর্থ দেখিয়েছে ৯১ কোটি ৫১ লাখ টাকা। তবে ব্যাংক স্টেটমেন্টে পাওয়া গেছে মাত্র ৪৭ কোটি ৫২ লাখ টাকা। অর্থাৎ কোম্পানির হিসাবে ব্যাংক ব্যালেন্সের সঙ্গে প্রকৃত স্টেটমেন্টের পার্থক্য দাঁড়িয়েছে ৪৩ কোটি ৯৯ লাখ টাকা।
জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে এজেন্টদের কাছে পাওনা হিসেবে ২৪ কোটি ৯৪ লাখ টাকা দেখিয়ে আসছে কোম্পানিটি।
তবে নিরীক্ষক মনে করেন, ওই অর্থ আদায়যোগ্য নয়। এরপরও সম্ভাব্য লোকসানের বিপরীতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড আইএফআরএস-৯ অনুযায়ী কোনো সঞ্চিতি গঠন করা হয়নি। নিরীক্ষক আরও উল্লেখ করেন, কোম্পানির দেখানো বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে ৬৫ লাখ টাকা থাকলেও সেগুলো দীর্ঘদিন ধরে নিস্কিয় (ডরমেন্ট)। যাচাই-বাছাই শেষে সেখানে প্রকৃত অর্থ পাওয়া গেছে মাত্র ৩০ লাখ টাকা। ফলে অতিরিক্ত সম্পদ হিসেবে দেখানো হয়েছে ৩৫ লাখ টাকার বেশি।
এ ছাড়া রূপালী লাইফ থেকে কর্মীদের অগ্রিম বেতন, মোটরসাইকেল, বাইসাইকেল ও মোবাইল কেনার জন্য প্রায় ২১ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এসব অগ্রিম অর্থ বছরের পর বছর একই অবস্থায় আছে, কোনো সমন্বয় করা হয়নি।
কোম্পানিটির সম্ভাব্য লোকসানের বিপরীতে এখানেও সঞ্চিতি রাখা হয়নি। তবে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি মো. কামরুজ্জামান নামের এক কর্মীর কাছে দেওয়া ৬ লাখ টাকার অগ্রিম বেতন আদায়ে লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়েছে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ।
রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ২০০৯ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয়। কোম্পানিটির পরিশোধিত মূলধন ৩০ কোটি ১ লাখ টাকা। এর মধ্যে উদ্যোক্তা-পরিচালক ব্যতীত সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে আছে ৬৭ দশমিক ৯৩ শতাংশ শেয়ার।