শেয়ারবার্তা ২৪ ডটকম, ঢাকা: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ওষুধ ও রসায়ন খাতের কোম্পানি নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসির কনভার্টিবল বন্ডের সাবস্ক্রিপশনকৃত অর্থ মেয়াদ পূর্তির আগে ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা গেছে, ২০২৩ সালের জুনে নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালসের পর্ষদ ব্যাংক ঋণ পরিশোধের জন্য ১৫০ কোটি টাকার বন্ড ইস্যুর সিদ্ধান্ত নেয়। পাঁচ বছর মেয়াদি এ বন্ডের ৬০ শতাংশ শেয়ার রূপান্তরযোগ্য এবং মেয়াদ শেষে এটি পুরোপুরি অবসায়ন করার কথা ছিল। তবে বন্ডের সাবস্ক্রিপশনের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১৫০ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ৮ কোটি টাকার সাবস্ক্রিপশন হয়।
পরবর্তী সময়ে সাবস্ক্রিপশনের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) কাছে আবেদন করা হলেও অনুমোদন মেলেনি। এ অবস্থায় বন্ডটিতে সাবস্ক্রাইবকারী এবং এর ট্রাস্টি প্রতিষ্ঠান প্রাইম ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের কাছ থেকে অনাপত্তিপত্র নিয়ে বন্ডের অর্থ ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোম্পানিটি।